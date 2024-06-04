Elazığ'da kaza sonucu yaralanan kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da kaza sonucu yaralanan kız hayatını kaybetti

Elazığ'da yaklaşık 7 ay önce yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı Hazal Demir, yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

04.06.2024 13:56
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Elazığ'da yaklaşık 7 ay önce yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı kız, yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti.

Kaza yaklaşık 7 ay önce Asri Mezarlık karşısında meydana gelmişti. Yolun karşısına geçmek isteyen Hazal Demir'e araç çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, talihsiz kız olay yerine yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı. Yoğun bakımda yaklaşık 7 ay kalan Hazal Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da kaza sonucu yaralanan kız hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da kaza sonucu yaralanan kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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