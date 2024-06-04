Elazığ'da kaza sonucu yaralanan kız hayatını kaybetti

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Elazığ'da yaklaşık 7 ay önce yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı kız, yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti.

Kaza yaklaşık 7 ay önce Asri Mezarlık karşısında meydana gelmişti. Yolun karşısına geçmek isteyen Hazal Demir'e araç çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, talihsiz kız olay yerine yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı. Yoğun bakımda yaklaşık 7 ay kalan Hazal Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - ELAZIĞ