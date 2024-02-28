Elazığ'da bir lisede eğitim gören 12 öğrenci, okul kantininde yedikleri tavuktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre olay merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi'nde bulunan Sezai Karakoç Anadolu Lisesinde meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde yemek yemek için kantine giden öğrenciler tavuk dönerden aldı. Öğrencilerden 12'si, bir süre sonra karın ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi yaşamaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yedikleri yemekten zehirlenmiş olabilecekleri değerlendirilen öğrenciler, ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, öğrencilerin birbirlerinden psikolojik olarak etkilendiğini belirterek, "Şu an herhangi bir sorun bulunmuyor. Öğrencilerin tetkik ve tahlilleri devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de gerekli incelemelerde bulunuyor" dedi. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Lisede Tavuk Zehirlenmesi: 12 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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