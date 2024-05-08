Elazığ'da lüks otomobil kaza yaptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da lüks otomobil kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

Elazığ\'da lüks otomobil kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma ekipleri inceleme başlattı.

08.05.2024 15:15
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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karaali köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D. yönetimindeki 06 YU 320 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki duvara çarparak durabilen araçta bulunan iki kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yol güvenliği sağlayarak kontrollü trafik geçişi sağlayan jandarma ekipleri ise kaza yerinde inceleme başlattı.

Öte yandan, kazada yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da lüks otomobil kaza yaptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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