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Elazığ'da mahalle arasında çıkan ot yangını söndürüldü

ELAZIĞ - Elazığ'ın mahalle arasında bulunan arazide çıkan ot yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Salıbaba Mahallesi'nde Kaymak Sokak mevkiinde bulunan bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle arasında bulunan arazideki otlar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, daha fazla büyümeden ekipler tarafından söndürüldü.