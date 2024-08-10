Elazığ\'da meralık alanda yangın çıktı

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Elazığ'ın Keban ilçesinde meralık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüyerek ilerliyor.

Edinilen bilgiye göre, Keban ilçesine bağlı Akçatepe ve Göldere köyleri arasında meralık alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli olması müdahaleyi zorlaştırırken, alevler rüzgarın da etkisi ile ilerlemeye devam ediyor. - ELAZIĞ