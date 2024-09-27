Elazığ\'da Okul Önü Denetimleri Sürüyor

3.Sayfa

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan okul önü denetimleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından çocukların, eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. İl merkezinde 4 ekip ve 9 personel ile Harput Anadolu, Şehit Oktay Bulun Anadolu ve Hıdır Sever Anadolu Lisesi önü ve çevresinde, uygulama yapıldı. Uygulamada 120 şahıs sorgulanırken 12 araç ve 19 servis aracı denetlendi. 2 servis aracına ve okul çevresinde okulla ilişkisi olmayan 13 şahsa idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ELAZIĞ