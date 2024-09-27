Elazığ'da Okul Önü Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
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Elazığ'da Okul Önü Denetimleri Sürüyor

Elazığ\'da Okul Önü Denetimleri Sürüyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, çocukların güvenliğini sağlamak için okul önlerinde denetimlere devam ediyor. Yapılan uygulamada, 120 kişi sorgulanırken 12 araç ve 19 servis aracı denetlendi. İki servis aracına ve okul çevresinde şüpheli 13 kişiye idari para cezası verildi.

27.09.2024 10:41
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan okul önü denetimleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından çocukların, eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. İl merkezinde 4 ekip ve 9 personel ile Harput Anadolu, Şehit Oktay Bulun Anadolu ve Hıdır Sever Anadolu Lisesi önü ve çevresinde, uygulama yapıldı. Uygulamada 120 şahıs sorgulanırken 12 araç ve 19 servis aracı denetlendi. 2 servis aracına ve okul çevresinde okulla ilişkisi olmayan 13 şahsa idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Servis aracı, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Okul Önü Denetimleri Sürüyor - Son Dakika

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