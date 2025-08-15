Elazığ\'da örtü yangını söndürüldü

Elazığ'ın Sakabaşı köyünde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sakabaşı köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Köy sakinleri ve ekiplerin müdahelesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bazı ağaçlarında zarar gördüğü bildirildi. - ELAZIĞ