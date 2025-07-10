Elazığ\'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Ataşehir Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin erken müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - ELAZIĞ