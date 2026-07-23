Elazığ\'da oto döşemecide yangın

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, bir oto döşemeci dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek dükkanı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.