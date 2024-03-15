Elazığ\'da Otomobil Apartman Bahçesine Daldı

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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil apartmanın bahçesine daldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta ve bahçe duvarında hasar meydana geldi.

Olay, Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, duvara çarparak apartman bahçesine girdi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araç ve bahçe duvarında hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ