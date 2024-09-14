Elazığ\'da Otomobil Çarpan Kadın Ağır Yaralandı

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Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı.

Olay, Gazi Caddesi eski Öğretmenevi önünde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 EG 091 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan P.Ş.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, ekipler kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ