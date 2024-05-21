Elazığ'da Otomobil Duvara Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Otomobil Duvara Çarptı: 2 Yaralı

Elazığ\'da Otomobil Duvara Çarptı: 2 Yaralı

Elazığ'ın Zafran Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

21.05.2024 20:35
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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Zafran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AEA 736 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılacak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Otomobil Duvara Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Otomobil Duvara Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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