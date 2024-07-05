Elazığ'da Otomobil Kazası: 1'i Ağır 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da Otomobil Kazası: 1'i Ağır 5 Kişi Yaralandı

Elazığ-Bingöl karayolu 20. kilometresinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje çarptı, ardından karşı şeride uçtu. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra farklı hastanelere kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

05.07.2024 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje çarptı ardından karşı şeride uçtu. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. idaresindeki 34 HOH 775 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, karşı şeride uçtu. Ters dönen ve bariyerlere çarparak durabilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Jandarma ve polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

İnceleme, Jandarma, Bingöl, Elazığ, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Otomobil Kazası: 1'i Ağır 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
15:37 Merih Demiral Hollanda maçında yok TFF, UEFA’nın ceza kararına karşı CAS’a gidemiyor Merih Demiral Hollanda maçında yok! TFF, UEFA'nın ceza kararına karşı CAS'a gidemiyor
15:33 Ayşe Ateş’ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım Ayşe Ateş'ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
16:54 Teksas’ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı Teksas'ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı
16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
16:18 Villa için 500 bin dolar harcamışlardı Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu Villa için 500 bin dolar harcamışlardı! Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu
16:02 Çanakkale’de bir aile yok oldu Eşi ve çocuğuna kurşun yağdırıp intihar etti Çanakkale'de bir aile yok oldu! Eşi ve çocuğuna kurşun yağdırıp intihar etti
15:35 Sinan Akçıl’dan Merih Demiral’a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın Sinan Akçıl'dan Merih Demiral'a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın
15:25 Galatasaray, Zaniolo’yu Atalanta’ya kiraladı İşte yapılan anlaşmanın detayları Galatasaray, Zaniolo'yu Atalanta'ya kiraladı! İşte yapılan anlaşmanın detayları
15:10 Hesabını yorum yağmuruna tuttular Merih Demiral’ın eşi sessizliğini bozdu Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessizliğini bozdu
14:21 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 18:22:24. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Otomobil Kazası: 1'i Ağır 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement