Elazığ\'da Otomobil Motokuryeye Çarptı, Kurye Yaralandı

3.Sayfa

Elazığ'da otomobil, motokuryeye çarptı. Kazada kurye yaralandı.

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi Aspirin Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile motokurye çarpıştı. Kazanın etkisi ise motosikletin üzerinde bulunan kurye savruldu. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ