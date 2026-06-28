Elazığ'da palet yangını binaya sıçradı: Gökyüzünü kara dumanlar kapladı - Son Dakika
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Elazığ'da palet yangını binaya sıçradı: Gökyüzünü kara dumanlar kapladı

Elazığ\'da palet yangını binaya sıçradı: Gökyüzünü kara dumanlar kapladı
28.06.2026 20:26  Güncelleme: 20:37
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Elazığ'da tahta paletlerin tutuşmasıyla çıkan yangın bir binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Elazığ'da paletlerin tutuşması ile çıkan yangın bir binaya sıçradı. Gökyüzünü siyah dumanların kapladığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Mustafapaşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın altındaki tahta paletler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın birinci katına kadar yükselirken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Yangını gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da palet yangını binaya sıçradı: Gökyüzünü kara dumanlar kapladı - Son Dakika

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