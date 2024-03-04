Elazığ\'da pikap kamyonun altına girdi: 3 yaralı

Bilecik'te Drone ile Yapılan Trafik Denetimlerinde Sürücülere 16 Bin 689 TL İdari Para Cezası Uygulandı

Bilecik Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan drone denetimlerinde 15 araç ve sürücüsü denetlenerek, 9 araç sürücüsüne 'Kırmızı ışık kuralına uymamak' suçundan 13 bin 554 lira, 1 araç sürücüsüne ise 'Takograf kullanmama' suçundan 3 bin 135 lira olmak üzere toplam 16 bin 689 TL idari para cezası uygulandı.