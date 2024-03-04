Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ\'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, 11 şüpheli şahsın üst, araç ve ikamet aramalarında 10 adet ruhsatsız tabanca, 116 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı tüfek, 8 adet kartuş, 92 adet sentetik ecza, 12 parça kokain ve bir miktar esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

04.03.2024 10:34  Güncelleme: 10:35
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Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen uygulamalarda, ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 11 şüpheli şahsın yapılan üst, araç ve ikamet aramasında, 10 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 116 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 8 adet kartuş, 92 adet sentetik ecza, 12 parça halinde kokain, bir miktar esrar ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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