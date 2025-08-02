Elazığ\'da Rüzgarın Kurbanı Oldu

Elazığ'da çıkan rüzgarda devrilen demir profillerden biri, bir vatandaşın kulağına saplandı. Saplanan demirin bir kısmı olay yerinde itfaiye ekipleri tarafından kesilirken geri kalanı ise hastanede çıkartıldı.

Olay, merkeze bağlı Tadım köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydana gelen fırtına sonucu devrilen demir profiller, bahçeyle uğraşan bir vatandaşın kulağına saplandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, olay yerinde şahsın kulağına saplanan demirin büyük bir kısmını kesti. Ardından şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada doktor gözetiminde itfaiye ekipleri tarafından demir profilin tamamı çıkartıldı.

Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ELAZIĞ