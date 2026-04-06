Elazığ\'da Şarampole Uçan Otomobil: 1 Yaralı

Elazığ'da şarampole uçan otomobil dik şekilde havada kalırken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl kara yolu Yazıkonak beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Duvardan aşağı düşen araç dik şekilde kalırken, kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ