Elazığ\'da tek katlı evde yangın çıktı

Elazığ'da tek katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkeze bağlı Kuyulu köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hidai Koç'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanları fark eden köy sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı. Olay sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ