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Elazığ'da tek katlı evde yangın çıktı - Son Dakika
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Elazığ'da tek katlı evde yangın çıktı

Elazığ'ın merkeze bağlı Kuyulu köyünde Hidai Koç'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Olay sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ\'da tek katlı evde yangın çıktı
27.12.2023 - 14:30,
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Elazığ'da tek katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkeze bağlı Kuyulu köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hidai Koç'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanları fark eden köy sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı. Olay sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da tek katlı evde yangın çıktı - Son Dakika


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