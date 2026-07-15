Elazığ\'da Tekne Yangını

Elazığ'da Fırat Nehri üzerinde bir tekne alev alev yandı.

Olay, Baskil ilçesinde Fırat Nehri üzerinde balık kafesleri yanında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde tekneyi sardı. Yaralananın olmadığı olayda, tekne kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında teknenin alevlere teslim olduğu anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ELAZIĞ