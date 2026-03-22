Elazığ\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Keban karayolunun Cip Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 AS 209 plakalı otomobil ile 23 T 0684 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği yararlılar, kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yerinde yol güvenliği sağlayan jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ