Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

22.03.2026 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Keban karayolunun Cip Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 AS 209 plakalı otomobil ile 23 T 0684 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği yararlılar, kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yerinde yol güvenliği sağlayan jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Otomobil, Trafik, Elazığ, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 18:49:36. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.