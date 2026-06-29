Elazığ'da makas atarak trafiği tehlikeye atan otomobilin sürücüsü kameraya yansıdı.
Olay, merkez Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise başka bir aracın kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da Trafikte Tehlikeli Makas - Son Dakika
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