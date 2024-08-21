Elazığ'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Elazığ\'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti. 75 yaşındaki Hüseyin Ertaş, traktörün altında kalarak ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

21.08.2024 09:57
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir kişi, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Sivrice ilçesine bağlı Görgülü köyünde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada traktör altında kalarak ağır yaralanan 75 yaşındaki Hüseyin Ertaş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Talihsiz adam, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ertaş'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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