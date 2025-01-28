Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

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Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına darbe: 12 gözaltı

ELAZIĞ - Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda, 4 parça halinde 2 kilo 994 gram metamfetamin maddesi, 8 parça halinde 236,15 gram sentetik kannabinoid maddesi, 4 parça halinde 64 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 95 adet fişek, 3 adet pompalı tüfek ve 7 adet kartuş, Uyuşturucu Madde Ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 780 Türk Lirası ele geçirildi. Olaylarda 12 şüpheli şahıs yakalanırken, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından 4 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli şahıs tutuklanırken, 1 şüpheli şahsa adli kontrol kararı verildi.