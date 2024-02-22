Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı

Elazığ\'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerden 6'sı 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapılırken 1 şüpheli ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklandı.

22.02.2024 10:34  Güncelleme: 10:57
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Elazığ'da uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele noktasında sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, 7 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst, araç ve ikamet aramalarında; 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet fişek, 3 parça halinde 65.25 gram Skunk maddesi, 2 parça halinde 16.70 gram esrar maddesi, 4 parça halinde 7.50 gram Metamfetamin maddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından 6 şüpheliye 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapılırken 1 şüpheli ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
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