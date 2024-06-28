Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 5 kişi yakalandı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. İşlemlerin ardından 2 kişi uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, 3 kişi ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi.

28.06.2024 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde kullanan şahıslara, sokak satıcılarına, ruhsatsız silah bulunduran ve silah ticareti yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek ve 7 adet kartuş, 27 gram metamfetamin maddesi, 3 parça halinde 13,97 gram esrar maddesi, 135 adet sentetik ecza maddesi, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 13 bin 460 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, 3 şüpheli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi. 2 şahıs tutuklanırken, birine ise adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Operasyon, Elazığ, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 10:14:56. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement