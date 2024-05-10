Elazığ'da yakınlarının haber alamadığı 46 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Elazığ'da yakınlarının haber alamadığı 46 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Elazığ\'da yakınlarının haber alamadığı 46 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Elazığ'ın merkezine bağlı Yeni Mahalle Kooperatif Sokak'ta bulunan bir binada, yakınları tarafından haber alınamayan 46 yaşındaki İbrahim Türker'in evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kapıyı açarak eve girdi ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Türker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Türker'in cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda netleşecek.

10.05.2024 10:40
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Elazığ'da yakınlarının haber alamadığı 46 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Kooperatif Sokak'ta bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün geceden itibaren İbrahim Türker'den (46) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, itfaiye personelinin yardımı ile kapıyı açarak eve girdi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Türker'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.

İbrahim Türker'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinden sonra netleşeceği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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