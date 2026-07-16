Elazığ\'da Yangın: 40 Dönüm Arpa Tarlasını Yaktı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan yangında, 40 dönümlük arpa tarla küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Karakoçan'a bağlı Sağucak ile Güllüce köyleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını olarak başladı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, çevrede bulunan arpa ekili alana sıçrayarak yaklaşık 40 dönüm arpa tarlasını kül etti. Yangının meydana geldiği bölgenin sarp ve engebeli arazi yapısı, söndürme çalışmalarını güçleştirirken köylüler büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Vatandaşlar iş makineleri ve traktörlerle itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşabilmesi için yol açarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

İtfaiye ekiplerinin koordineli çalışmaları sayesinde yangını çevredeki diğer tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları tamamlanırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ