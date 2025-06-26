Elazığ\'da Yangın: Ekili Alanlar Yandı

Elazığ'da çıkan yangında, ekili alanlar küle döndü.

Yangıni merkez Çip köyü Harmantepe Küme Evleri mevkiinde, arpa ve buğday ekili alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çiftçilerinde traktörlerle yardım ettiği yangın, kontrol altına alınırken, ekili alanların küle döndüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ELAZIĞ