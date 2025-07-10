Elazığ\'da yaralı ebabil, tedavi altına alındı

Elazığ'da yararlı ebabil kuşu, belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Şehit İlhanlar Caddesi'nde vatandaşlar yerde ebabil kuşu gördü. Yaralı olduğu ve sıcaktan dolayı bitkin düştüğü belirlenen kuş, vatandaşlar tarafından alınarak kutuya kondu. Ardından vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kuşu hayvan hastanesine götürerek tedavi altına aldı. - ELAZIĞ