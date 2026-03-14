Elazığ\'da Yaşlı Adamın Ölümü

Elazığ'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, evinde ölü bulundu.

Olay, Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek bulunan yaşlı adamdan ailesi haber alamadı. Ardından eve gelen ve kapının kitli olmasından dolayı içeri giremeyen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aile yakınlarının şahsın hasta olduğunu ifade etmesi üzerine, zaman kaybetmeyen jandarma personeli açık bulunan balkondan içeri girerek kapıyı açtı. İçeri giren sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ