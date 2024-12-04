Elazığ'da Yol Verme Kavgası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da Yol Verme Kavgası

Elazığ\'da Yol Verme Kavgası

Kadın yaya ve sürücü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü, polis müdahale etti.

04.12.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da kadın yaya ve kadın sürücü arasında çıkan yol verme kavgası, polis ekipleri tarafından güçlükle ayrılırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Vali Fahribey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen kadın yaya ile kadın sürücü arasında yol verme üzerinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Kadınlar arasında çıkan kavga polis ve vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Polis, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Yol Verme Kavgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Antalya’da 4.6 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
11:30 Onlarca aileyi dolandırmak için Yargıtay önünden video çekti: Şeyh ailesiyiz, hakim savcılar bizim müritlerimiz Onlarca aileyi dolandırmak için Yargıtay önünden video çekti: Şeyh ailesiyiz, hakim savcılar bizim müritlerimiz
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
16:37 Yapay zeka, tahminini güncelledi: Süper Lig’de şampiyon 1 puanla belli olacak Yapay zeka, tahminini güncelledi: Süper Lig'de şampiyon 1 puanla belli olacak
16:31 Onlarca araç yola çıktı Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç Onlarca araç yola çıktı! Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç
16:20 Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu Son halini görenler tanıyamadı Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu! Son halini görenler tanıyamadı
16:15 Yenidoğan Çetesi davası 12. gününde: İşte tutuklanmaları istenen 10 sanık Yenidoğan Çetesi davası 12. gününde: İşte tutuklanmaları istenen 10 sanık
16:06 Beşiktaş’ta ilk başkan adayı ortaya çıktı Beşiktaş'ta ilk başkan adayı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 12:43:26. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Yol Verme Kavgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.