Elazığ\'da yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki adam aracın çarpmasıyla hayatını

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.F.Ç. yönetimindeki 23 AFN 210 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Ekrem Bahçeci'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Bahçeci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.