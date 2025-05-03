Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

03.05.2025 22:51
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Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 3 otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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