Elazığ\'da acil sağlık ve itfaiyeye adli delil eğitimi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından acil sağlık ve itfaiye personeline yönelik "Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi" düzenlendi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünce, acil sağlık ve itfaiye personeline yönelik "Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi" düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Altuğ Verdi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, adli olaylara ilk müdahaleyi gerçekleştiren kurum personelleri bir araya geldi. Eğitim kapsamında, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından İl Sağlık Müdürlüğü acil sağlık hizmetleri personeli ile Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarına sunum yapıldı. Programda, adli vakalarda olay yerinin korunması, maddi delillerin bozulmadan muhafaza edilmesi ve ilk müdahale esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar teknik detaylarıyla aktarıldı.