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Elazığ otogarında silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Elazığ otogarında silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ'da Şehirlerarası Otobüs Terminalinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Elazığ otogarında silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
14.12.2023 - 23:11,  Güncelleme: 23:12
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Elazığ otogarında silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

ELAZIĞ - Elazığ'da Şehirlerarası Otobüs Terminalinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, yeni hizmete giren Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavga dönmesi üzerine taraflardan biri pompalı tüfek ile peş peşe ateş etti. Olayda, yüzüne saçmalar gelen yolculardan N.D. ve E.K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Elazığ otogarında silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ otogarında silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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