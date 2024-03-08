Elazığ Valiliği: Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifi\'ne operasyon yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

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Elazığ Valiliği, Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifi'ne operasyon yapıldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Son dönemde çeşitli sosyal medya ve haber sitelerinde yer alan, Elazığ Belediyesi himayesinde faaliyet yürüten Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifi'ne operasyon yapıldığına yönelik gerçeği yansıtmayan haberlerle ilgili olarak aşağıda yer alan açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğümüzce, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçlarının işlendiğine dair yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporu basta olmak zere elde edilen delillere istinaden üçü kafe, birisi tekstil, birisi ise teknoloji alanında faaliyet yürütmek zere kurulmuş beş şirkete yönelik 27 Şubat 2024'ta operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs 1 Mart 2024'te adli mercilere sevk edilmiş olup, 6 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Haberlerde konu edilen Elazığ Belediyesine, Belediye Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifi'ne operasyon yapıldığına ve Belediye Başkan Yardımcılarının ifadeye çağrıldığına yönelik bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. - ELAZIĞ