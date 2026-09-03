Elazığ Yurtbaşı'nda iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ Yurtbaşı'nda iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Elazığ Yurtbaşı\'nda iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yurtbaşı beldesi Akmezra yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAZ 015 ile 23 EZ 242 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnceleme, Jandarma, Yurtbaşı, Elazığ, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ Yurtbaşı'nda iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ Yurtbaşı'nda iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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