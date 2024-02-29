Elbistan'da konteyner yangınında 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elbistan'da konteyner yangınında 11 kişi yaralandı

Elbistan\'da konteyner yangınında 11 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir şantiyede çıkan yangında işçilerin kaldığı konteynerlerde 11 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralılar Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

29.02.2024 13:19
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece Karaelbistan Mahallesi'nde bir şantiyede işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerde yangın çıktı. Yangın büyüyerek diğer konteynerlere de sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alarak söndürdü. Yangında 6 işçi yanık, 5 işçi de karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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