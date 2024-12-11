Elbistan'da Patlayan Tahliye Havuzu Kriz Yarattı - Son Dakika
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Elbistan'da Patlayan Tahliye Havuzu Kriz Yarattı

Elbistan\'da Patlayan Tahliye Havuzu Kriz Yarattı

Kahramanmaraş Elbistan'da şeker fabrikasına ait tahliye havuzu patladı, konteyner kente su ulaştı.

11.12.2024 12:26
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikasına ait tahliye havuzunun patlaması sonucu tonlarca su mahalledeki konteyner kente ulaştı.

Elbistan ilçesindeki Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası'nın tahliye havuzu henüz bilinmeyen bir nedenle dün akşam patladı. Topraktan oluşturulan tahliye havuzunun patlaması sonucu taşan tonlarca su ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan depremzede vatandaşların yaşadığı konteynerlere kadar ulaştı.

Bölgede acil durum ilan edilmesi üzerine tahliye havuzunun patladığı nokta ile depremzede vatandaşların yaşadığı alana çok sayıda iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu tahliye havuzunun patladığı nokta kontrol altına alınırken konteyner kent ile su taşkınının gerçekleştiği derenin arasına set çekildi. AFAD ve Elbistan Kaymakamlığı tarafından su baskını riskine karşı güvenlik önlemi alarak konteyner kentlerin boşaltılmasına karar verildi. Konteyner kentlerde yaşayan depremzede vatandaşlar ise polis ekiplerinin anonsları ile uyarılarak konteynerlerden ayrılmaları söylendi.

AFAD ve Elbistan Kaymakamlığı koordinesinde konteyner kentlerden tahliyesi yapılan vatandaşlardan gidecek yeri olmayanlar ise güvenlik amaçlı kapalı spor salonuna yerleştirildi.

Patlayan tahliye havuzundaki Yunus Emre Mahallesi'ne kadar ulaşan su, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması neticesinde kontrol altına alındı. Havuzdaki patlak da kapatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elbistan'da Patlayan Tahliye Havuzu Kriz Yarattı - Son Dakika

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