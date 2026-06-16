Elbistan'da yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Elbistan'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

16.06.2026 20:12
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Hasan Gören'in uzun süre haber alınamaması üzerine yapılan ihbarda evinde hareketsiz bulundu.

Elbistan'da haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Elbistan ilçesi Yunus Emre Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Gören'den (65) uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Hasan Gören'i hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Gören'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Hasan Gören'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hasan Gören, Elbistan, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elbistan'da yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

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