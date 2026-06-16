Elbistan'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Elbistan'da haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Elbistan ilçesi Yunus Emre Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Gören'den (65) uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Hasan Gören'i hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Gören'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Hasan Gören'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ