Dev pizza zinciri satıldı! Türkiye\'de yüzlerce şubesi kapatılmıştı

ABD merkezli restoran zinciri işletmecisi Yum Brands, bünyesinde bulunan Pizza Hut markasını 2,7 milyar dolar karşılığında LongRange Capital'a satacağını açıkladı. Şirketin kararı, son yıllarda büyüme ve rekabet baskısıyla mücadele eden pizza zincirinde önemli bir dönüşümün başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Satışın tamamlanmasıyla birlikte Pizza Hut'ın yönetimi ve geleceğe yönelik büyüme stratejileri LongRange Capital'ın kontrolüne geçecek. Yum Brands ise faaliyetlerini ağırlıklı olarak KFC ve Taco Bell markaları üzerinden sürdürmeye devam edecek.

STRATEJİK DEĞERLENDİRME SATIŞLA SONUÇLANDI

Yum Brands, Kasım 2025'te Pizza Hut için çeşitli stratejik seçenekleri değerlendirdiğini duyurmuştu. O dönemde markanın geleceğine ilişkin farklı senaryolar masaya yatırılırken, son açıklamayla birlikte sürecin satışla sonuçlandığı netleşti.

Uzun süredir sektördeki değişen rekabet koşullarıyla karşı karşıya kalan Pizza Hut'ın yeni sahibiyle birlikte farklı bir büyüme stratejisi izlemesi bekleniyor.

DOMINO'S REKABETİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Pizza Hut, özellikle ABD pazarında son yıllarda rakiplerinin gerisinde kaldı. Bir dönem restoran konsepti ve salata barlarıyla öne çıkan marka, değişen tüketici alışkanlıklarıyla birlikte paket servis ve eve teslimat modeline yöneldi.

Ancak Domino's Pizza'nın agresif büyüme stratejisi ve pazar payını artırması, Pizza Hut üzerinde ciddi baskı oluşturdu. Ayrıca DoorDash gibi üçüncü taraf teslimat uygulamalarının yaygınlaşması da şirketin satış performansını olumsuz etkileyen faktörler arasında yer aldı.

Yaşanan bu gelişmeler, Pizza Hut'ın performansının Yum Brands'in genel finansal sonuçlarına da yansımasına neden oldu.

1958'DEN GÜNÜMÜZE UZANAN DEV MARKA

Pizza Hut, 1958 yılında Dan ve Frank Carney kardeşler tarafından Kansas'ın Wichita kentinde kuruldu. Kısa sürede büyüyen marka, dünyanın en büyük pizza zincirlerinden biri haline geldi.

1969 yılında halka açılan şirket, 1971'de dünyanın en büyük pizza markası unvanını elde etti. Uzun yıllar sektör liderliğini koruyan Pizza Hut, bu konumunu 2017 yılında Domino's Pizza'ya kaptırdı.

KFC VE TACO BELL İLE AYNI ÇATI ALTINDAKİ DÖNEM SONA ERİYOR

Satış anlaşmasıyla birlikte Pizza Hut'ın, Yum Brands bünyesindeki KFC ve Taco Bell ile onlarca yıldır süren kurumsal bağı da sona erecek. Markanın kurumsal geçmişi PepsiCo'ya kadar uzanıyor. PepsiCo, Pizza Hut'ı 1977 yılında satın alarak restoran sektörüne giriş yapmış, ilerleyen yıllarda Taco Bell ve KFC'yi de bünyesine katmıştı.

1997 yılında restoran operasyonlarını ayrı bir yapıya dönüştüren PepsiCo, önce Tricon Global Restaurants'ı kurdu. Daha sonra şirket Yum Brands adıyla yeniden yapılandırıldı ve dünyanın en büyük restoran zinciri gruplarından biri haline geldi.

YENİ SAHİBİYLE YENİ DÖNEM

LongRange Capital'a satılmasıyla birlikte Pizza Hut, yaklaşık yarım asırlık kurumsal yapısından ayrılarak yeni bir döneme adım atacak. Sektör uzmanları, yeni yönetimin markayı yeniden büyütmek ve rekabet gücünü artırmak için farklı stratejiler geliştirebileceğini değerlendiriyor.

TÜRKİYE'DEKİ YÜZLERCE ŞUBESİ KAPANMIŞTI

Pizza Hut, Türkiye'de de son dönemde yaşanan gelişmelerle gündeme gelmişti. Yum Brands, 2025 yılında Türkiye'deki franchise işletmecisi İş Gıda ile olan anlaşmasını sonlandırmış, bunun ardından ülke genelindeki yüzlerce Pizza Hut şubesi faaliyetlerini durdurmuştu. KFC mağazalarıyla birlikte yüzlerce restoranın kapanması, çalışanlar ve müşteriler açısından büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi ise markanın küresel çapta el değiştirmesi, Pizza Hut için yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.