Elektrik kontağından çıkan yangında samanlık ve iki ev yandı - Son Dakika
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Elektrik kontağından çıkan yangında samanlık ve iki ev yandı

Elektrik kontağından çıkan yangında samanlık ve iki ev yandı

Çorum'un Dodurga İlçesi'ne bağlı Dikenli köyünde çıkan yangında bir samanlık ile iki ev tamamen veya kısmen yanarak zarar gördü. Yangının nedeni elektrik kontağı olarak belirlendi.

31.05.2024 20:19  Güncelleme: 20:21
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(ÇORUM)- Elektrik kontağından çıkan yangında samanlık ve iki ev yandı

ÇORUM - Çorum'un Dodurga İlçesi'ne bağlı Dikenli köyünde öğle saatlerinde çıkan yangında bir samanlık ile iki ev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Gümüş'e ait samanlıkta çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangında samanlık olarak kullanılan bina tamamen yanarak kül olurken bitişiğinde bulunan ve alevlerin sıçradığı Mehmet Tatlısu ile İzzet Tatlısu'ya ait eski evlerde kısmen yandı. Yapılan ihbar üzerine köye gelen Dodurga ve Oğuzlar Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldılar.

Yangını haber alarak Dikenli köyüne gelen Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, söndürme çalışmalarını takip ederek samanlık ve evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Çıkan yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yangına elektrik kontağının neden olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elektrik kontağından çıkan yangında samanlık ve iki ev yandı - Son Dakika

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