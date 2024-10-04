Elektrikli Bisiklet ve Taksi Çarpıştı: 1 Yaralı

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Elektrikli bisiklet ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrikli bisiklet ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Eski Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğuzhan Ş. yönetimindeki 07 AYY 646 plakalı elektrikli bisiklet, Metin A. idaresindeki 07 J 0427 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı elektrikli Oğuzhan Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.