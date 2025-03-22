Elif Güven Gözaltına Alındı

Operasyonda firari durumda olan İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yaptığı sırada gözaltına alındı
İSTANBUL - İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 91'e yükseldi. Operasyonda firari durumda olan İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yaptığı sırada gözaltına alındığı öğrenildi.
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