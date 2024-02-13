Eline bıçak alan genç kız polislere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Eline bıçak alan genç kız polislere zor anlar yaşattı

Eline bıçak alan genç kız polislere zor anlar yaşattı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir genç kız elinde bıçakla polislere zor anlar yaşattı. Polislerin ikna çabaları sonuçsuz kalırken, güvenlik güçlerinden biri kızın elindeki bıçağı alarak durumu kontrol altına aldı. Genç kız daha sonra sağlık görevlilerine teslim edildi.

13.02.2024 22:43
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Eline bıçak alan genç kız polislere zor anlar yaşattı

ERZURUM - Erzurum'da eline aldığı bıçakla polislere zor anlar yaşatan genç kız, hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Gölbaşı semtinde meydana gelen olay, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. 17 yaşlarında bir genç kız elinde bıçak ile görülünce polise haber verildi. İhbar üzerine kızın yanına gelen polis ne yaptı ve ne dediyse genç kızı ikna edemedi. Polislerin ve çevredekilerin gitmesini isteyen genç kız, kendine zarar vermemesi için yapılan tüm çağrılara da cevap vermedi. Bu esnada bazı güvenlik güçleri kızla konuşmaya çalışırken polis memurlarından birisi boşluktan faydalanarak kızın elindeki kesici aleti aldı. Zor teskin edilen genç kız daha sonra sağlık görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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