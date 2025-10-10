Emekli Albay Özeller hakkında iddianame hazırlandı! 6 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor - Son Dakika
Emekli Albay Özeller hakkında iddianame hazırlandı! 6 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor

10.10.2025 13:53
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımları sonrasında tutuklanan emekli Albay Çetin Orkun Özeller hakkında 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheli Özeller'in paylaşımlarında Bahçeli'ye yönelik eleştiri sınırlarını aştığı ve hakaret kastının açıkça bulunduğu da aktarıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle tutuklanan emekli Albay Çetin Orkun Özeller hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

MÜŞTEKİ: DEVLET BAHÇELİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Devlet Bahçeli olarak yer alırken, şüpheli ise Çetin Orkun Özeller olarak yer buldu. Hazırlanan iddianamede Devlet Bahçeli'nin avukatı tarafından sunulan dilekçe ile şikayetçi olduğu aktarıldı.

HAKARET KASTI OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesabının şüpheli Özeller'in kullanımında olduğu belirlendi. İfadesine başvurulan Özeller, hesabın ve paylaşımların kendisine ait olduğunu hakaret kastı olmadığını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

Özeller'in yaptığı sosyal medya paylaşımları ile belirli bir görüş ve düşünce altında birleşen halkın bir kesimini başkaca kesimler nezdinde aşağıladığı ve alenen kin ve düşmanlığa tahrik ettiğine yönelik yeterli şüphe bulunduğu kaydedildi. Şüpheli Özeller'in paylaşımlarında Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştiri sınırlarını aştığı ve hakaret kastının açıkça bulunduğu da aktarıldı.

6 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede Özeller'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla, 'zincirleme şekilde kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan ise 1 yıl 3 aydan 3 yıl 6 aya kadar olmak üzere toplamda 6 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

