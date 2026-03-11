Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir - Son Dakika
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir
11.03.2026 12:28  Güncelleme: 12:49
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İBB davasının televizyonda canlı yayınlanabilmesi için kanun değişikliği gerektiğini söyledi. Gürlek, "Mahkeme salonları siyaset arenası değildir. Burada siyasi şov yapılamaz. Mahkeme salonlarında yalnızca yargılama yapılır" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, davanın canlı yayınlanması için mevcut mevzuatta düzenleme bulunmadığını belirterek, böyle bir uygulamanın ancak kanun değişikliğiyle mümkün olabileceğini söyledi. Mahkeme salonlarının siyasi şov alanı olmadığını vurgulayan Gürlek, yargılamanın yalnızca delillere göre yapılacağını ifade etti.

"CANLI YAYIN İÇİN KANUN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİYOR"

Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İBB davasının canlı yayınlanması yönündeki çağrısına değinerek, bu konuda daha önce de açıklama yaptığını hatırlattı. Mevcut mevzuatta duruşmaların canlı yayınlanmasına imkan bulunmadığını belirten Gürlek, “Canlı yayınlanması için kanun değişikliği gerekiyor. Meclis bu konuda bir düzenleme yaparsa canlı yayınlanabilir” dedi.

İBB davasında yargılama sürecinin devam ettiğini söyleyen Gürlek, davanın 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldüğünü hatırlattı.

"MAHKEME SALONLARI SİYASET ARENASI DEĞİLDİR"

Mahkeme salonlarında siyasi gösteri yapılmasına izin verilmeyeceğini vurgulayan Gürlek, yargılamanın usul kuralları çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. Gürlek, “Mahkeme salonları siyaset arenası değildir. Burada siyasi şov yapılamaz. Mahkeme salonlarında yalnızca yargılama yapılır” ifadelerini kullandı.

Mahkemede kişilerin makam ve statülerinin önem taşımadığını söyleyen Gürlek, hakim ve savcıların sanıklara yalnızca “sanık” sıfatıyla hitap ettiğini dile getirdi. Gürlek, “Mahkeme salonlarında hakim ve savcı hitap ederken ‘sanık Ali’, ‘sanık Mehmet’, ‘sanık Ekrem’ diye hitap eder. Belediye başkanım, sayın müdürüm diye hitap edilmez” dedi.

"MAHKEMELERE TELKİN VE TALİMAT VERİLEMEZ"

Anayasaya göre mahkemelerin Türk milleti adına yargılama yaptığını hatırlatan Gürlek, yargı süreçlerine dışarıdan müdahale edilemeyeceğini söyledi. Gürlek, “Yargılama sürecinde kimse mahkemelere telkin, talimat ya da emir veremez. Bunun altını özellikle çizmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Mahkemelerde usul kurallarının geçerli olduğunu belirten Gürlek, sanıkların savunma zamanlarının mahkeme tarafından belirlendiğini ve herkesin bu takvime göre savunma yaptığını söyledi. Ekrem İmamoğlu’nun da mahkeme tarafından belirlenen gün ve usul çerçevesinde savunmasını yapacağını ifade etti.

“MAHKEME DOSYADAKİ DELİLLERE GÖRE KARAR VERİR”

Mahkeme düzeninin korunması gerektiğini vurgulayan Gürlek, duruşma salonlarında selamlama konuşmaları yapılmasının uygun olmadığını dile getirdi.

Kendisi de geçmişte ağır ceza mahkemesi başkanlığı yaptığını hatırlatan Gürlek, mahkemelerin siyasi söylemlerden etkilenmeyeceğini belirterek, “Mahkeme dosyadaki maddi delillere göre vicdani kanaat oluşturur ve karar verir” dedi.

İBB DAVASI GERGİN SÜRÜYOR

İBB’ye yönelik yolsuzluk davasının ilk iki gününde duruşma salonunda zaman zaman gergin anlar yaşandı. İlk gün Ekrem İmamoğlu’nun salondakileri selamlamak ve söz almak istemesi üzerine mahkeme başkanı ile sanıklar ve avukatlar arasında tartışma çıktı; yaşanan gerginliğin ardından mahkeme heyeti kısa süreliğine salonu terk etti ve duruşma ara verilerek yeniden başladı. İkinci gün ise bazı avukatların itirazları ve protestoları nedeniyle tartışmalar yaşanırken, mahkeme heyeti yargılamanın yalnızca usul çerçevesinde yürütüleceğini vurguladı.

Adalet Bakanlığı, Akın Gürlek, İmamoğlu, Mahkeme, Gündem, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

