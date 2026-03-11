Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın? - Son Dakika
Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

11.03.2026 12:25  Güncelleme: 12:50
Haber Videosu

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, müstehcen sahneler konusunda içeriğin boyutuna göre karar vereceğini, yalnızca dikkat çekmek amacıyla eklenen sahnelerde yer almayacağını söyledi.

Oyuncu çift Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, YouTube kanalları için çektikleri videoda takipçilerden gelen soruları yanıtladı. Videoda Altuğ'a yöneltilen "Müstehcen içerikli bir projede oynar mısınız?" sorusu ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Takipçilerden biri, dijital platformlar için hazırlanacak müstehcen içerikli bir senaryoda yer alıp almayacağını sordu. Soruya açık bir şekilde yanıt veren Pınar Altuğ, bu tür sahnelerde içeriğin boyutunun belirleyici olduğunu söyledi.

"BELLİ BİR ÇİZGİNİN ÜSTÜNE ÇIKMAM"

Altuğ, müstehcen sahneler konusunda kişisel bir sınırı olduğunu ifade ederek, "Müstehcen içeriğin ne boyutta olduğuna bakarım tabii ki. Belli bir çizginin üstüne çıkmam muhtemelen ama bazen bir öpüşme sahnesi bile müstehcen gibi algılanabiliyor" dedi.

Oyuncu, bazı sahnelerin hikâyenin doğal akışında yer alabileceğini belirterek, bir projenin içinde bu tür sahnelerin anlamlı şekilde kullanılması durumunda farklı değerlendirebileceğini de sözlerine ekledi.

"SADECE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN OYNAMAM"

Altuğ, projelerde yer alan sahnelerin amacının önemli olduğunu vurguladı. Ünlü oyuncu, "Eğer sadece dikkat çeksin ve ses getirsin diye konulmuş bir sahneyse oynamam. Ama bazen o projenin içine o kadar güzel oturuyor ki, o zaman durum değişebilir" ifadelerini kullandı.

YAĞMUR ATACAN'DAN ESPRİLİ YANIT

Videoda Altuğ'un yanında bulunan Yağmur Atacan'ın verdiği esprili yanıt da izleyenleri güldürdü. Atacan, "Biraz daha su içeyim ben" diyerek söze girerken, "Bu soruyu bana sorsalardı 'Ooo neyi çekiyorsun kardeşim?' derdim, konu orada biterdi" sözleriyle videoya damga vurdu.

